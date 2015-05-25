热浪席卷印度 430多人丧生

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据BBC报道，热浪席卷印度，一些地区气温高达摄氏48度，据报已经导致430多人丧生。

在特兰加纳邦和安得拉邦这两个南方重灾区，自星期六以来已经有140多人死亡。 北方邦的阿拉哈巴德录到最高气温48摄氏度，首都德里气温也升至44摄氏度。 当局呼吁市民留在室内，多喝水。 南方这两个重灾区自4月以来一直持续高温，但是上周丧生人数最多。 整个印度受灾最严重的是北方邦，上周246人死于高温，其中大多数人是过去几天里死亡的。 法新社引述安得拉邦一名官员说，"大多数死者是直接暴露在阳光下，都是50岁以上的体力劳动者"。 这名官员说，"我们要求他们采取预防措施，比如出门携带遮阳伞，遮阳帽，涂防晒霜和一大瓶水，穿着棉质服装。" 印度气象部门表示，闷热天气可能将持续数天。 一名官员说，"预计热浪可能还会在未来四天里在安得拉邦，特兰加纳，和其他地区持续。" 报道说，至少10人在东部的西孟加拉邦因热浪死亡。 在首府加尔卡塔，政府规定没有空调的出租车白天中有5个小时不能上路。在这之前，两名出租车司机中暑死亡。 印度气象官员说，热浪是由于缺少雨水造成的。