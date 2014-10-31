墨西哥43名失踪学生埋尸地点被黑帮供出

哈通社阿斯塔纳电，据香港新闻网援引《澳门日报》报道，墨西哥调查人员近日还在继续搜寻一个月前於伊瓜拉市失踪的43名学生。28日，调查人员根据逮捕的黑帮成员提供的消息，在一条被垃圾堵塞的溪穀中，找到了部分可疑人体残骸。但负责此次搜救行动的司法部长穆里洛称，这些残骸经鉴定后，与失踪学生无关。

报道称，27日，警方逮捕了4名被怀疑参与绑架的贩毒帮派"联合战士"的成员。据他们交代，失踪学生可能被转移到距离伊瓜拉30分钟车程的科屈拉。警方以此为线索，向伊瓜拉市外展开搜寻。

法医搜索无果

穆里洛命令搜救人员把搜寻範围扩大到了小镇以外的山林和附近的垃圾堆中。他本希望能在镇外找到失踪学生的相关线索。但是到目前为止，还是一无所获。搜寻无果后，穆里洛表示，现在要下定论还为时过早，搜救人员会仔细寻查溪穀中的垃圾堆。

报道透露，虽然如此，墨西哥民众的耐心已到极限。多地已出现了反对政府纵容"联合战士"、抨击警方与黑社会势力勾结的暴力游行活动。大批民众要求格雷罗州政府当局下臺。 报道还指出，此前，穆里洛表示，"联合战士"已渗透到伊瓜拉市政府內部，而且市长阿巴尔卡的妻子皮內达正是该组织的主要联络人。目前，市长与其妻子都已逃跑。

这批失踪的学生来自当地的一所师範学院。9月26日，他们结伴出行，在格雷罗州伊瓜拉与警员发生衝突。而格雷罗州又有大批黑帮分子出没。民众怀疑，这些学生已被黑帮分子和与他们勾结的警员杀害。