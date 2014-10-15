世卫组织：已有4447人死于埃博拉

哈通社阿斯塔纳10月15日电,据世界卫生组织WHO说，死于埃博拉爆发的人数估计已上升到4447人，绝大多数是在西非。

世卫组织负责紧急情况事务的官员布鲁斯•艾尔沃德（Bruce Aylward）说，如果不加强全球抗击埃博拉的努力，两个月内我们就会看到每周出现一万个新病例的情况。

不过艾尔沃德又表示，有迹象显示，在一些疫情中心地区，新的埃博拉病毒感染病例出现的速度似有放缓。 但他强调这并不意味着抗击埃博拉的努力已经取得成功。 到目前为止，共有8914例埃博拉病例，包括死亡病例。 世卫组织说，预计这一数字将在本周末超过9000。 世卫组织做出估计发病数字的方法是用已经证实的病例，在几内亚乘1.5，塞拉利昂乘2，利比里亚乘2.5。这样的统计是为了算入那些没有报告的病例。 疫情最严重的国家是西非的塞拉利昂、利比里亚和几内亚。 世卫组织官员艾尔沃德在日内瓦对记者表示，世卫组织对埃博拉病毒继续在三个疫情最严重国家的首都传播感到担忧。 他说埃博拉病毒感染目前的死亡率为70%，是一种"高死亡率的疾病"。 世卫组织最新的预测是，到今年12月，每周可能会有5000到一万个感染病例。 周二（14日）英国卫生官员开始在伦敦希思罗机场对来自埃博拉病毒威胁地区的乘客进行排查。