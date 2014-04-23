芝加哥经历最血腥周末 45人遭枪击9人死亡

哈新社阿斯塔纳讯，据文学城援引英国《卫报》网站报道，上周末，在芝加哥市共有9人被枪杀，36人遭枪击而受伤，其中包括六名儿童。一名高级警察官员称，芝加哥市某些地区枪支暴力事件泛滥。

芝加哥警局特别行动部指挥官罗纳德•霍尔特说，芝加哥市青年人在上演一出自相残杀的丑剧。他们认为，解决冲突的唯一办法就是抓起枪把对方杀死。2007年霍尔特17岁的儿子在公交车上被枪杀，他写邮件给卫报说："在枪支暴力盛行的地区，必须把这一现象看作一种社会病态现象，它关乎整个社会的健康。"在芝加哥经历了今年最血腥的一个周末后，得知数十名居民遭枪击，他做出此番评论。在芝加哥城南，五名11到15岁的儿童在步行回家路上遭到枪击。

警方发言人说，五名孩子中有四名女孩和一名男孩，开始有人问他们是否加入了某一帮派，之后，便有人从一辆浅色轿车开火向她们射击。一名11岁的女孩被射中后脖颈，病情危重；一名14岁的女孩被射中腹部，病情同样不容乐观；另外一名14岁男孩和一15岁女孩分别被射中左腿和右臂，伤势较轻；一枚子弹擦过另外一名女孩臀部，并无大碍。就在上一周，在据此处不到一英里的地方，一名17岁的女孩身中9颗子弹而死。周一早上，一名社区组织者安德鲁•霍姆斯说："我们正在调查这是否是对之前枪击事件的报复行为。"

周六晚上，即五名孩子被枪击约两小时后，一名15岁的女孩在等候交通灯时，坐在车里被击中后背。警方称，一个拥有3名成员的团伙，在开枪前露出了其帮派标志。至少9人死于复活节周末，其中包括16岁的乔丹∙米恩斯。周六早上，人们发现他和18岁的安东尼在公寓被杀死。米恩斯的母亲向当地媒体表示，他们死于Facebook上的一起纠纷。

本周末的死亡人数使得今年犯罪嫌疑人的总数达90人。警察总监麦卡锡称，解决枪支暴力就像"试图从消防水带饮水"，任重而道远！

周六，卫报报道称，该市一对说唱歌手因为宿怨，引发了一系列枪击事件。

霍尔特及其所属特别行动部，试图解决帮派暴力。他说，一些说唱歌手"无法从周围险恶的环境中脱身"，即使他们已经签订利益丰厚的合同，并在音乐领域取得了可观的进步。