日媒：哈萨克斯坦曾经历450次核试 数千人死亡

日本外交学者站4月24日发表了哈萨克斯坦外交部长叶尔兰·伊德里索夫的题为《哈萨克斯坦：弃核20载》的报导，编译以下：

0年前的今天，即1995年的4月24日，是哈萨克斯坦历史上一个重要的日子。就是在这一天，最后1枚核弹头终究移出我们的国土，世界第4大核武库宣布平安烧毁。

这是具有重大历史意义的一步，至今影响着我国。哈萨克斯坦现在被世界公认为积极为和平与核裁军摇旗呐喊的国家。这也是一个至今被我国国民颂扬的日子，他们对核武器可怕的破坏力一清二楚。

哈萨克斯坦是少数几个人员与环境由于核试验遭到破坏最严重的国家之一。位于我国北方的塞米巴拉金斯克核试验场曾在40多年时间里经历了450屡次空中、地面与地下核爆炸。许多核爆炸实行时，大家对辐射的长时间影响还不甚了解，预防措施常常要末根本没有，要末很简陋。

但是，随着时间推移，核爆炸的可怕后果已经一目了然--数千人由于辐射疾病死亡，数百名新生儿出现先天残疾。

这1影响迫使我们的总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在我国还没有完全恢复独立时就关闭了米巴拉金斯克核试验场。

没过几个月，我国就作出了几乎史无前例的决定，自愿放弃苏联解体后我们继承的核武器。

米巴拉金斯克核试验场虽然到现在已经关闭了将近25年，可是依然没法摆脱它的阴影。大片土地依然遭到污染。周边地区人口健康状况糟、新生儿先天缺陷等问题至今照旧习以为常。

正是这样一段历史才使得哈萨克斯坦及其国民矢志推动核试验的永久终结，并就长远而言实现世界无核化。我们不希望别的国家或其人民也遭受类似恶运。当联合国成员国开会评估《不散布核武器条约》的进展时，我们会将这一信息带到会上。

并不是全部都是坏消息。例如，我们看到中亚地区在5大核国家的一致支持下建立了无核区。为防止核材料落入恐怖主义组织和好战组织的手中，国际社会的预防措施有可喜的增加。在我们的倡议下，联合国把8月29日（即塞米巴拉金斯克核试验场关闭的那一天）定为正式的制止核试验国际日。

我们还看到，在各参与国努力下，解决伊朗核问题的持久方案取得了可喜进展。各国，这其中固然也包括我们在里海对岸的邻居（指伊朗，编者注），拥有发展民用核能项目的绝对权利。挑战在于既要发展民用项目也要做到防范核武器的进一步散布。