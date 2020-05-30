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    新冠肺炎：昨日新增450例确诊 全国累计病例破万

    09:42, 30 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月30日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊人数破万。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，5月29日全天，哈萨克斯坦全国新增新冠肺炎确诊病例450例，平均增幅4.5%。当天共有157名确诊患者康复出院。

    全国三大直辖市和14个州中，29日新增病例最多的是努尔苏丹市（+89），最少的是阿克莫拉州（+0）。

    各地区新增病例数量（增幅）如下：

    努尔苏丹市 – 89 (4,8%)

    奇姆肯特市 – 51 (6,7%)

    阿特劳州 – 44 (4,5%)

    卡拉干达州 – 41 (5,2%)

    阿拉木图州 – 37 (1,5%)

    西哈州 – 36 (6,6%)

    阿克托别州 – 34 (11,2%)

    库斯塔奈州 – 29 (21,3%)

    阿拉木图州 – 23 (7,1%)

    东哈州 – 17 (17,5%)

    克孜勒奥尔达州 – 16 (4,8%)

    突厥斯坦州 – 10 (2,8%)

    巴甫洛达尔州 – 8 (4,1%)

    曼格斯套州 – 7 (3,2%)

    江布尔州 – 5 (1,4%)

    北哈州 – 3 (5,9%)

    截至2020年5月30日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎病例10382例，其中5057例康复出院，37例病逝。


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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