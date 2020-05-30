新冠肺炎：昨日新增450例确诊 全国累计病例破万

哈通社/努尔苏丹/5月30日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊人数破万。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，5月29日全天，哈萨克斯坦全国新增新冠肺炎确诊病例450例，平均增幅4.5%。当天共有157名确诊患者康复出院。

全国三大直辖市和14个州中，29日新增病例最多的是努尔苏丹市（+89），最少的是阿克莫拉州（+0）。

各地区新增病例数量（增幅）如下：

努尔苏丹市 – 89 (4,8%)

奇姆肯特市 – 51 (6,7%)

阿特劳州 – 44 (4,5%)

卡拉干达州 – 41 (5,2%)

阿拉木图州 – 37 (1,5%)

西哈州 – 36 (6,6%)

阿克托别州 – 34 (11,2%)

库斯塔奈州 – 29 (21,3%)

阿拉木图州 – 23 (7,1%)

东哈州 – 17 (17,5%)

克孜勒奥尔达州 – 16 (4,8%)

突厥斯坦州 – 10 (2,8%)

巴甫洛达尔州 – 8 (4,1%)

曼格斯套州 – 7 (3,2%)

江布尔州 – 5 (1,4%)

北哈州 – 3 (5,9%)

截至2020年5月30日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎病例10382例，其中5057例康复出院，37例病逝。





【编译：木合塔尔·木拉提】