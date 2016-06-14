内务部部长：制造阿克托别恐袭事件的极端团体共有45人

哈通社阿斯塔纳6月14日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）组织策划阿克托别恐怖袭击事件的萨拉菲主义非传统宗教极端团体最初共有45人，但随后有接近半数人萌生退意，未参与该团体组织的"圣战"行动。

哈萨克斯坦内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫14日在面向全国公众进行的公开述职报告会上作出上述表示。



"现已查明，该极端主义团体最初有45名成员，但在决定发动所谓‘圣战'袭击的前夕，有数十人人选择了退出行动。警方已经查明了相关人员的身份，他们已经被控制并接受警方讯问。"哈斯莫夫称。



哈斯莫夫强调，阿克托别恐怖袭击事件中，极端分子最主要的目的在于夺取杀伤力更大的武器，以便于在该地区发动更具破坏性的袭击。



"在即将对第一家武器店发动攻击前，另有3人选择退出。攻击开始后，又有1人决定逃离现场。最终参与并发放袭击的恐怖分子人数为25人。这从当时的监控摄像中也能发现。" 哈斯莫夫说。



最终，这25名恐怖分子制造了震惊全国的阿克托别恐怖袭击事件。



此次袭击事件造成3名国家近卫军官兵和5名平民死亡，7名军人和12名警员受伤。



目前，所有恐袭事件制造者均已被击毙或逮捕，涉案其他人员也被警方控制。



袭击发生后，全国启动为期40天的反恐橙色警戒状态。（编译：塔尔）