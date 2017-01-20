特朗普宣誓就任美国第45任总统

哈通社阿斯塔纳-据外媒消息，美国当选总统、共和党人唐纳德•特朗普20日在首都华盛顿特区宣誓就任美国第四十五任总统，当选副总统迈克尔•彭斯同日宣誓就职。

美国东部时间11时30分许，美国总统就职典礼在国会大厦西侧的露天平台上举行。当天卸任的奥巴马总统，前总统比尔•克林顿及他的夫人、2016年民主党总统候选人希拉里•克林顿，前总统乔治•布什、前总统卡特等前政要和社会名流也应邀出席特朗普的就职典礼。

特朗普的宣誓仪式由美国最高法院首席大法官约翰•罗伯茨主持。



特朗普在就职演说中对华盛顿政治予以抨击，重申"让美国再次强大"。他说，长期以来美国人民没有得到经济发展的好处，这次权力交接不仅是党派和政府之间的交接，也是把权力从华盛顿交给人民，承诺改变就从他就职的时刻开始。他再次强调美国优先原则，不再忽视民众呼声，把美国利益放在首位，呼吁加强控制边境，创造就业，打击恐怖主义，在贸易等问题上考虑美国人民，关注他们的未来。他还呼吁美国保持团结，摒弃偏见和歧视。



特朗普以"让美国再次伟大"的口号成功入主白宫，不过他不是传统的政治人物，其国内外政策走向引人关注。据悉，约有60位民主党国会议员没有参加特朗普的就职典礼，特朗普就任后面临着弥合国内分裂的任务。