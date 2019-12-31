联合国儿基会：平均每天发生45起袭击儿童事件

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 联合国儿童基金会统计显示，自2010年至今，10年间共发生了17万起袭击儿童事件。

联合国新闻称，联合国儿童基金会31日表示，过去的十年是«致命的十年»，全球武装冲突持续时间更长，造成的儿童死伤人数也更多，自2010年至今，经过确认的袭击儿童事件数量增加了三倍，相当于平均每天都会发生45起此类事件。

儿基会执行主任福尔表示，«针对儿童的袭击持续不断，冲突各方对保护儿童这一战争最为基本的原则熟视无睹»。福尔表示，眼下正在经历冲突的国家数量是1989年《儿童权利公约》通过以来的最高值。

福尔表示，虽然许多导致儿童不幸死亡、重伤致残或是被迫逃离家园的暴力冲突得到了国际社会的关注和谴责，但仍有许多袭击事件并未得到报告。

2018年，联合国共确认了2万4000多起针对儿童的严重侵犯人权事件，包括杀害、重伤致残、性暴力、绑架、剥夺人道主义援助、招募儿童兵，以及对学校和医院发动袭击等，与2010年的记录相比增加了2.5倍以上。

2019年，针对儿童的暴力仍然没有减缓的迹象。今年上半年，联合国在叙利亚、刚果民主共和国和乌克兰东部等地共确认了1万多起此类事件，且实际的数字很可能更高。儿基会呼吁冲突各方遵守国际法义务，立即终止所有针对儿童的暴力袭击，并停止将学校、医院和供水站等民用基础设施作为袭击目标。

儿基会同时敦促所有能够对冲突各方施加影响的国家，充分运用自身影响力，协助保护儿童安全。