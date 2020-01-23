乐施会：全球最穷46亿人财富不及2153富豪

哈通社/努尔苏丹/1月23日 —— 据外媒消息，2020年瑞士达沃斯世界经济论坛开幕前夕，国际慈善组织乐施会（Oxfam）发布了一份题为《我们应该关心》的报告。根据该报告，世界顶端1%的超级富人坐拥的资产，占全球其余人口财富总和的两倍以上。

报告指出，过去10年中，全球亿万富豪的数量翻了一倍。目前，全球前2153位亿万富豪所拥有的财富就超过了46亿人口的总财富，相当于占有超过全球60%人口的财富总额。

报告还提到，世界上22位最富有男性所拥有的财富，超过了整个非洲所有女性拥有的财富之和。而根据联合国数据，20岁及以上非洲女性共有3.26亿人。

报告指出，经济不平等和财富不均是建立在性别不平等之上的。15岁及以上女性提供的廉价甚至免费的劳动价值每年超过10.8万亿美元。

乐施会的数据显示，全球42%的妇女没能出外找工作，她们得担负照料和看护家庭的责任；相比之下，扮演这一角色的男人只占男性人口的占6%。

乐施会敦促各国政府采取“消除不平等政策”，从税收政策方面着手，要富人缴纳税款并打击逃税现象。如果全世界最富有的1%人口缴纳多0.5%的税款，10年后这笔资金就足以创造1.17亿份新的护老、托幼、教育与医疗工作。

乐施会也引用世界银行的研究数据指出，在减少极度贫穷的工作上，消除贫富差距的作用比促进经济增长来得大。如果各国每年把收入差距缩减1%，那么从现在到2030年，就能让1亿人脱离极度贫穷。

1月21日至24日，世界经济论坛2020年年会即将在瑞士达沃斯举行。本届年会将以《凝聚全球力量，实现可持续发展》为主题，聚焦世界经济当前局势与未来走向，共议促进全球发展良策。