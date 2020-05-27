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    全国已有4669名新冠患者康复出院

    14:22, 27 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月27日 – 27日我国6个地区又有56名新冠确诊患者康复出院。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，5月27日0时至13时期间，全国6个地区有56名确诊患者治愈出院。

    这批患者分别位于努尔苏丹市（2例）、阿拉木图市（44例）、奇姆肯特市（2例）、东哈州（3例）、阿克莫拉州（2例）、阿克托别州（3例）。

    截至目前全国共有 4669名新冠确诊患者治愈出院。

    三大直辖市及14个州康复人数：

    努尔苏丹市 – 974

    阿拉木图市 – 1330

    奇姆肯特市 – 230

    阿克莫拉州 – 106

    阿克托别州 – 175

    阿拉木图州 – 180

    阿特劳州 – 236

    东哈州 – 50

    江布尔州 – 173

    西哈州 – 252

    卡拉干达州 – 193

    库斯塔奈州 – 60

    克孜勒奥尔达州 – 231

    曼格斯套州 – 111

    巴甫洛达尔州 – 148

    北哈州 – 33

    突厥斯坦州 – 187

    截至27日零时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例9304例，其中37例病逝。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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