全国已有4669名新冠患者康复出院

哈通社/努尔苏丹/5月27日 – 27日我国6个地区又有56名新冠确诊患者康复出院。

据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，5月27日0时至13时期间，全国6个地区有56名确诊患者治愈出院。

这批患者分别位于努尔苏丹市（2例）、阿拉木图市（44例）、奇姆肯特市（2例）、东哈州（3例）、阿克莫拉州（2例）、阿克托别州（3例）。

截至目前全国共有 4669名新冠确诊患者治愈出院。

三大直辖市及14个州康复人数：

努尔苏丹市 – 974

阿拉木图市 – 1330

奇姆肯特市 – 230

阿克莫拉州 – 106

阿克托别州 – 175

阿拉木图州 – 180

阿特劳州 – 236

东哈州 – 50

江布尔州 – 173

西哈州 – 252

卡拉干达州 – 193

库斯塔奈州 – 60

克孜勒奥尔达州 – 231

曼格斯套州 – 111

巴甫洛达尔州 – 148

北哈州 – 33

突厥斯坦州 – 187

截至27日零时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例9304例，其中37例病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】