第46届世界经济论坛在达沃斯举行

哈通社阿斯塔纳1月20日电 据世界经济论坛官方网站消息，世界经济论坛2016年年会1月20-23日在瑞士达沃斯举行。有40余位国家元首及2500名商界和其它各界领袖出席大会。本届年会的主题为"掌控第四次工业革命"。会议将就地缘安全、气候变化、全球经济增长"新常态"、大宗商品价格下跌等诸多焦点议题进行讨论。

消息称，本届年会的6位联席主席为：通用汽车公司首席执行官Mary Barra，国际工会联合会会长Sharan Burrow，微软公司首席执行官Satya Nadella，日立公司董事长中西宏明（Hiroaki Nakanishi），瑞士信贷集团首席执行官谭天忠（Tidjane Thiam）和全球杰出青年、突尼斯非政府组织Al Bawsala创始人兼主席Amira Yahyaoui。他们在本届年会议程设置中发挥了建设性作用并将深入参与会议讨论。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯・施瓦布（Klaus Schwab）表示："第四次工业革命的主要特征是技术的融合，日益消除物理世界、数字世界和生物世界之间的界限，因而产生全新的技术能力，并对政治、社会和经济体系带来巨大影响。 这场变革以其速度、规模和系统性特征足以颠覆全球各个产业，并撼动人类自身最根本的身份认识。本次会议的重要目的即是帮助人们在这些变化中建立共识， 唯有如此，人类才能协力创造出以人为本的美好未来。"

据悉，参会者包括来自论坛1,000家会员企业的1,500多位商业领袖、300名政府代表和论坛社区成员，其中包括社会企业家、全球杰出青年（Global Shapers）、全球青年领袖 （Young Global Leaders）和技术先锋。此外，年会的参会者还包括国际组织、公民社会（NGO、工会、宗教领袖）、文化、学术和媒体界的领袖。