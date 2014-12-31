印度男子创鼻尖打字纪录 47秒输入103个单词

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据中新网援引外媒报道，近日一位来自印度，名叫默罕默德•胡尔希德•侯赛因的男子打破了一项奇特的世界纪录：他用鼻子在约47秒的时间内输入了103个单词。

报道称，默罕默德在47.44秒的时间内共计输入了103个单词，而这些单词并不是毫无逻辑的，组合起来竟然是一句话。 报道指出，此前，默罕默德已经是手指打字速度最快的世界纪录保持者，他只用了3.43秒就输入了包含17个英文单词的句子。 据默罕默德自己介绍，为了创造鼻子打字速度最快的世界纪录，他在过去3年的时间里，每天坚持锻炼6个小时。

据悉，在这次挑战中，默罕默德的双手被绑在身后。而当他在用鼻子打字时，则是闭起了一只眼睛。默罕默德表示，这样可以更快地确定按键的位置。 另据报道，其他有关打字的世界纪录还包括在手机上打字最快的人。这是一位来自华盛顿的15岁少年。他仅在18.44秒内就输入了一句含有26个英文单词的句子。 此外，一位来自微软公司的工程师马克也有绝活，他在今年4月创造了盲打纪录。他在遮住双眼的情况下，在手机上以25.90秒的纪录，毫无差错地打出了一句含有26个英文单词的长句子。