联合国：叙利亚古塔东区过去48小时有上百人死亡

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 -- 据联合国新闻处消息，联合国和合作伙伴试图向叙利亚大马士革古塔东区杜马运送援助物资的努力8日继续受到阻碍，满载援助物资的车队依然无法返回杜马，因为当地的战斗加剧，并在过去48小时内造成100多人死亡。

秘书长发言人8日表示，古塔东区的敌对行动在过去48小时内造成了100多人死亡。

自2月24日安理会通过第2401号决议要求在叙利亚全境停止敌对行动以来，叙利亚估计已有数百人因空袭和地面袭击而死亡，数千人受伤。

3月5日、由于在古塔东区和大马士革持续的炮击，联合国及其合作伙伴的援助车队被迫在杜马逗留了九个小时。车队中仅有10辆卡车能够完全卸载，另外4辆只能部分卸载。结果，按计划应当援助2万7500人的粮食有一半未能交付。

联合国继续收到有关古塔东区的战斗升级和大马士革遭到炮击的报告，这危及了平民并阻碍了向数十万需要帮助的人提供人道主义援助，其中包括大量弱势儿童。联合国目前仍有全面援助7万人的物资，其中包括医疗和健康用品，急需运送到杜马。

发言人表示，联合国随时准备在条件允许的情况下，尽快向杜马和东古塔的其他地区以及其他难以到达和被围困的地区提供援助。联合国继续呼吁所有各方立即允许安全和不受阻碍的援助通道，以便车队向迫切需要人道援助的数十万人提供关键物资。