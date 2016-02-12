墨西哥监狱内发生冲突致49死12伤

哈通社阿斯塔纳2月12日电 据BBC消息，墨西哥北部蒙特雷市(Monterrey)一所监狱内两敌对帮派发生冲突，导致49人死亡，12人受伤。

墨西哥新利昂州州长海梅•罗格里格(Jaime Rodriguez)当地时间11日称，该州蒙特雷市(Monterrey)的托波契科监狱(Topo Chico)凌晨发生"暴乱"，持续30到40分钟，犯人用"利器、球棒和砖头"殴斗，由臭名昭著的"泽塔"贩毒集团成员领导的派别引发。

该监狱内的一间储藏室也遭到纵火。官方称已控制局势，没有犯人逃走。

家属围堵在监狱外要求官方给出最新信息。

一些情绪激动的家属向维持秩序的警察扔掷石块和棍棒。

一位家属说："他们还没有告诉我们任何消息。说要监狱内恢复了秩序才让我们进去，但现在所有事都乱了套，还没有人告诉我们发生了什么。"

这起暴乱发生于教皇方济各计划访问墨西哥另一所监狱的前6天。

罗格里格之前称冲突导致52人死亡，但更改为49人。

死亡人数下调的原因尚未知晓，但该监狱有出现一些犯人用不同的名字多次登记的情况。

死亡的49人中已有40人确认了身份信息。

帮派首领则不在已确认的死亡名单之列。

在墨西哥过度饱和和腐败的监狱系统中，帮派之争和越狱是家常便饭。

2013年，墨西哥中北部的一所监狱发生斗殴致13人死亡。

2012年，蒙特雷市另一所监狱发生"暴乱"，致44人死亡，30人逃狱。随后，该监狱狱长卸职。