俄罗斯陷"男人荒"：49%女性单身缺爱 离婚率达65%

据美国《新闻周刊》近日报道，俄罗斯正面临严重的"男人匮乏"危机。最新的国家统计委员会数据显示，目前俄罗斯女性数量比男性多了1000多万人，单身女性比例高达49%。男性数量少，加之"被惯坏"，找一个多金又相爱的男人白头到老，对于俄罗斯女性来说难度颇大，"男人荒"问题日趋严重。

男人少，如意郎君更难觅

俄罗斯可谓是最缺男人的国度之一，20多年来，俄罗斯的人口一直呈负增长，总数从1992年的1.48亿下降到2013年的1.43亿，男女比例失调不断加剧，目前女性占54%，男性占46%，女性数量比男性多了一千多万人。

"如果俄罗斯男性的平均年龄是36岁，那么女性就是41岁。"俄罗斯议员塔吉亚娜解释说。

"刚出生的时候，男女数量是相仿的；到了30岁，因为工伤、战争、车祸等原因，男人数量开始减少。不到一半的俄罗斯男人能活到65岁，因此成千上万的俄罗斯老太太都是余生寂寞独居。"塔吉亚娜继续说道。

稀少的男性让俄罗斯女性的单身率高达49%，总数高达3000多万。在莫斯科街上，咖啡店、餐厅里，或者私人公寓内，寂寞的单身女人常聚在一起谈天，聊天内容则常围绕"男人"。她们通常都身着盛装，像随时都要奔赴剧场或是时装秀场，并且个个身材苗条，秀长的头发披散在肩，长高跟让细腿看上去更长。

孤独和男人，也常常是51岁的叶琳娜和她29岁的女儿叶卡捷琳娜的聊天主题，她们和两只猫一起生活。这两个女人都渴望恋爱结婚，但苦于"找不到合适的男人"。

51岁的叶琳娜仍然光彩照人，极富魅力，是一名企业高管。女儿叶卡捷琳娜今年29岁，是一名芭蕾舞演员。叶琳娜想要找一个在经济和思想上都和她匹配的男人，"但是要去哪儿找呢？已经没什么单身男子剩下了。"她笑道。

男人被惯坏，经常烂醉谩骂

不知是不是因为数量上的珍稀，俄罗斯男人身上有股肆无忌惮的味道，"俄罗斯的男人太懒了，他们整天坐在电视机、电脑前酒醉，一点都不愿花时间讨好女人。" 国会议员瓦迪姆说道。

这一点，叶琳娜和她的女儿以及大多数俄罗斯女性都会发自肺腑地同意。

和丈夫离婚那天，叶琳娜觉得如释重负。她形容自己的丈夫是"来自外星球的怪物"，哪怕是夫妻生活，她也不曾享受过一刻，"我受够他了......"

"他经常喝醉酒，醉了就朝妈妈大喊大叫。"女儿叶卡捷琳娜说。父母离婚的时候，她才9岁。

而这样的画面几乎是俄罗斯多数家庭生活的写照--丈夫烂醉后就开始谩骂。因此，俄罗斯女人陷入了一种矛盾中，既希望结婚又不想结婚，很多俄罗斯女人哪怕是嫁入豪门，也还是会觉得"受困其中"。

叶卡捷琳娜在和前男友分手后，也自问是不是太惯坏他了，她曾每天给他变着花样做饭，定期给他银行账户汇款，男朋友嫉妒心旺盛，最后他们还是分手。"我问自己这些付出值不值得？"分手后，她开始搬去和妈妈一起住，并从此一直在寻找适合自己的另一半。

高离婚率，普京等政要都离过婚

大多数俄罗斯女性都清楚地明白，婚姻永远不是一生的保障。2014年，俄罗斯的离婚率已经攀升到了65.4%。

俄罗斯最受欢迎的男人--总统普京也离过婚。去年，普京和他55岁的妻子柳德米拉离婚，绯闻"小三"是年轻25岁的前体操女皇，俄罗斯头号性感运动员阿丽娜•卡巴耶娃。尽管克里姆林宫否认了这点，但无论传言是否属实，这丝毫不影响普京的人气。

过去两年里，很多俄罗斯其他精英分子也被曝与生活多年的结发妻子离婚，转而与年轻女子一起生活。就在普京结束30年的婚姻后，莫斯科市长谢尔盖•索比亚宁也离开了与他共同生活28年的妻子伊琳娜。

也曾有好几个月，俄罗斯最大的桃色新闻是普京的发言人佩斯科夫为了冰舞运动员塔特娅娜•纳乌卡离开了自己的妻子。

就在几周前，俄罗斯亿万富翁波塔宁的妻子波塔尼娜向外媒《GQ》杂志痛诉自己在法庭与波塔宁争分财产的细节。 俄罗斯的富豪及成功男士享受着高度的情感自由和独立，也更容易为了更加年轻貌美的女子抛弃结发妻子。

一些富有的俄罗斯女性也在寻求"反击"。位于莫斯科市中心的夜店--Marusia，如今迅速成为了有钱女人的寻乐场所，她们在那找一些年轻帅气的"小白脸"寻求慰籍。只要付300-2000美元（约1800-12000人民币），这些身材健硕长相帅气的男子就会如"暖男"般体贴地陪着她们，甚至对其"表露爱意"。

在一些人眼里，这是个粗俗的地方。红色天鹅绒，厚绒地毯，昏浅暧昧的灯光，舞池上，穿着暴露的男子随着震耳的音乐跳着回旋舞。

几个礼拜前，一名40多岁的女人付了3万美元（约18万人民币），给她的一群女性朋友一一找了男伴，并在这里欢度了一夜。

Marusia的一个常客尤丽娅今年29岁，是一位迷人的化妆师。她经常在午夜出现，然后和朋友一直喝酒喝到次日早上8点。她花了1000美元（约6000人民币）从"菜单上点了一名男子"。不过钱的多少完全取决于"和这里的男子做什么"。

"这里的氛围和其他的酒吧不一样......在这里，我能感到被需要、被体贴、被爱。"尤丽娅说。

Marusia的创立者法国人让•米歇尔说，"在巴黎绝对不可能开像Marusia这样的店，但是在莫斯科这种店一点都不突兀。"

俄罗斯女人最拜金？

让•米歇尔在和他的朋友雅克谈到俄罗斯的女人时说道，"俄罗斯的问题是，男人不懂怎样体贴女人。"

雅克则认为，"关键问题在于，俄罗斯女人是全世界最拜金的。"

国会议员瓦迪姆时常会教授面容姣好的年轻女子"捕获男人"的"时尚经"。"永远要记住，男人的资产是永恒的首要衡量标准。"她说。

俄罗斯社交名媛克谢尼娅•索布恰克曾与擅长描绘精英阶层贵妇生活的作家奥克萨娜•罗布斯基合作，推出《嫁个百万富翁》一书，教"拜金女"如何钓得"金龟婿"。书中教导有望嫁入豪门的女子，要不断向丈夫索要昂贵珠宝作礼物，在婚姻的黄金阶段着手创办自己的产业，以及学会使用丈夫的钱等。

但对于如何在婚姻中保持幸福，两人并无多议。罗布斯基本人曾有3次失败的婚姻，而索布恰克出书时仍未婚。

文章来源： 彭博新闻