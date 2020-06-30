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    新冠肺炎：哈萨克斯坦新增492例确诊病例 单日增幅2.3%

    08:17, 30 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 全国累计确诊病例总数已达21819人。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月30日8时，哈国较前一天8时 新增 492 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.3% ，累计确诊 21819

    各地区29日新增病例（单日增幅）数据：

    阿拉木图市 - 59 (1,6%)
    努尔苏丹市 - 57 (1,5%)
    东哈州 - 51 (6,9%)
    卡拉干达州 - 49 (2,2%)
    奇姆肯特市 - 38 (2,4%)
    阿克托别州 - 34 (4,1%)
    西哈州 - 31 (2,2%)
    巴甫洛达尔州 - 31 (4,4%)
    库斯塔奈州 - 27 (5,7%)
    阿特劳州 - 23 (1,4%)
    北哈州 - 22 (5,8%)
    阿拉木图州 - 19 (2,7%)
    突厥斯坦州 - 14 (1,7%)
    克孜勒奥尔达州 - 11 (1,7%)
    阿克莫拉州 - 10 (2,1%)
    江布尔州 - 10 (1,5%)
    曼格斯套州 - 6 (1,3%)

    29日全国共有75新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达13008

    29日全国共通报10死亡病例，全国累计因新冠病逝患者已达188

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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