被极端组织绑架的49名土耳其人质获释

哈通社阿斯塔纳9月20日电，据BBC报道，在伊拉克境内遭极端组织"伊斯兰国"绑架的49名土耳其人质成功获释。

此前，这些人质被扣押在伊拉克北部城市摩苏尔的土耳其驻摩苏尔总领事内。

这些获释的人质周六（20日）抵达土耳其首都安卡拉时，受到大批民众的热烈欢迎。 土耳其总理达武特奥卢表示，土耳其情报机构领导了这次行动，但是他拒绝披露任何细节。 今年6月11日，极端组织"伊斯兰国"在伊拉克推进迅速，占领土耳其驻摩苏尔总领事馆，绑架了包括总领事在内的49名外交人员、家属和保镖。 官员表示，这49名领事馆雇员包括46名土耳其人，3名伊拉克人。他们中间有外交人员，儿童和特种部队人员。 土耳其总理达武特奥卢形容人质获释是"令人非常高兴的消息"。 伊斯兰国组织在伊拉克和叙利亚控制了大片地区。 目前还不清楚土耳其政府如何使这些人质获释，也不清楚土耳其是否向"伊斯兰国"支付了赎金。 土耳其是北约成员国，但一直没有加入打击伊斯兰国的联盟，其中部分原因是担心这些人质的安全。 土耳其人质获释前不久，伊斯兰国斩首了两名美国记者和一名英国救援工作人员。 与此同时，土耳其副总理克尔图勒穆斯星期六说，土耳其开放与叙利亚的边界后，45000名库尔德人为躲避"伊斯兰国"的攻击而涌入土耳其。