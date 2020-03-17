哈萨克斯坦取消49班国际航班

哈通社/努尔苏丹/3月17日-- 旨在防止新冠病毒疫情在哈萨克斯坦境内进一步扩散，哈萨克斯坦减少84班、取消49班国际航班。

据工业和基础设施发展部消息，由于哈萨克斯坦全境进入紧急状态，并防止新冠病毒疫情在哈萨克斯坦境内进一步扩散，哈萨克斯坦自2020年3月16日8:00时起，限制除有就医需求外的外国公民进入哈萨克斯坦境内，并限制哈萨克斯坦公民出境。同时，每周减少84班国际航班，并取消49班国际航班。

消息称，哈萨克斯坦和中国之间的所有定期航班、哈萨克斯坦和伊朗之间的定期航班、努尔苏丹-巴库往返定期航班、汉莎航空公司（Lufthansa）的阿拉木图-法兰克福及法兰克福-阿拉木图-努尔苏丹往返7个定期航班，以及哈萨克斯坦和法国之间的所有定期航班均被取消。

同时，减少以下国际航班班次：

•哈萨克斯坦和韩国之间的定期航班（Air Astana航空公司阿拉木图-首尔之间的往返航班从每周5班减少至每周1班、努尔苏丹-首尔之间的往返航班从每周2班减少至每周1班，Asiana航空公司阿拉木图-首尔往返航班从每周2班减少至每周1班）。

•哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的定期航班（Air Astana航空公司阿拉木图-巴库航班从每周3班减少每周1班，斯卡特航空公司阿克套-巴库航班从每周7班减少至1班，阿塞拜疆航空公司阿拉木图-巴库航班从每周2班减少至每周1班）。

• 哈萨克斯坦和日本之间的定期航班（斯卡特航空公司努尔苏丹-东京航班从每周2班减少至每周1班）。

提前购买国际航班机票的旅客可与售票处取得联系，申请全额退款。

所有定期国际航班将在新冠病毒疫情好转之时得到恢复。

【编译:阿依波塔】