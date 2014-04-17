韩国4岁以上男孩或被被禁入女浴池

哈新社阿斯塔纳讯，据新加坡联合早报消息，韩国4岁以上男孩或被禁止入女浴池。

"5岁的孩子该知道的事情都知道了。"这是某公共浴池收银台前张贴的警告标语。因不断有女客人抗议说，已经长大的男孩跟着妈妈进入女浴池让人感到不便，浴池老板想出了这样的办法。 在首尔铜雀区经营了25年浴池的崔某说："在顾客集中的周末，一天会接到三四次以上因男孩而感到不便的抗议。顾客带着看似小学生的男孩，告诫她不可以带5岁以上的男孩，如果顾客执意带入，真的让人感到很难堪。"崔某说："现在的孩子发育成长得很快，他们经常做出让人不便的举动，客人们也非常敏感。" 因此，韩国沐浴业中央会于今年2月向保健福利部递交公文，建议将可以进入女浴池的男孩年龄降低。现行的《公众卫生管理法》规定，5周岁以上的男女不可以一起进入浴池。如果违反该规定两次以上，浴池将受到停业5至10天的处分。从20世纪60年代首次制定该法律时起年龄标准一直是7周岁，2003年将标准降至5周岁。这是10多年后再次提出降低年龄标准的要求。 韩国沐浴业中央会会长金学元（音）说："最近，孩子们大部分已上幼儿园或托儿所，可在浴池会看到很多说看见了同班男孩的女孩哭着出来，很尴尬。希望将年龄标准从5周岁降至4周岁。" 新村塞布兰斯医院小儿精神科教授千根雅说："3至5周岁是认识性别并对自己的性别产生认识的年龄。因此，性方面的好奇心增强。尽管很难说将年龄限制在5周岁是不恰当的，但因为从4周岁开始，孩子可以很好地记住看到和听到的事情，所以应该考虑将年龄下调一岁。"保健福利部相关人士表示："正在考虑将年龄下调至4周岁的方案。因为还要考虑到只能由妈妈或奶奶为孩子洗澡的家庭，所以应慎重考虑。"