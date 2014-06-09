前4个月新疆口岸汽车出口量增价跌

哈通社阿斯塔纳电，天山网消息，据乌鲁木齐海关统计，今年前4个月新疆口岸出口汽车4439辆，较去年同期(下同)增长4.1%，价值1.4亿美元，下降22.3%。

自今年前几个月，周边国家出台的一系列关税和货币汇率调整措施，以及原有技术性贸易措施分步实施，影响了新疆口岸对俄罗斯及中亚国家的汽车出口。但随着我国汽车产能不断扩大，特别是大型货车、专用汽车和轻型客车制造技术日趋成熟，对中亚汽车出口量也在日益增加。 据乌鲁木齐海关统计，前4个月新疆口岸对乌兹别克斯坦出口汽车1140辆，增加1.5倍，占新疆口岸汽车出口总量的25.7%。对塔吉克斯坦和土库曼斯坦分别出口819辆和816辆，分别增加1.3倍和1.5倍。其中货车成为新疆口岸主要出口车型，今年前4个月新疆口岸出口货车3429辆，增长12.8%，占新疆口岸汽车出口总量的77.2%，出口平均价格为每辆19.8万元，下跌27.2%。 乌鲁木齐海关相关负责人分析认为，新疆口岸汽车出口增长得益于我国汽车制造业发展和中亚市场需求不断增长，此外口岸良好的通关环境也是新疆口岸汽车出口增长的因素之一。 据了解，乌鲁木齐海关在新疆各口岸采取多项措施，建立了汽车出口"快车道"，对出口汽车实行了预约式报关，优先办理通关手续，鼓励企业通过无纸化通关加快单证放行速度，实行随到随验、即验即放，减少出口汽车在口岸的停留时间，提高了通关速度。