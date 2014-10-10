全球原油价格跌至4年最低

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据FT中文网10日消息，全球油价周四降至近4年来最低。交易员们担心全球经济放缓可能难以消化稳步增加的石油供应。

经纪商表示，在纽约原油期货市场下午2:30分闭市后，本已疲弱的原油市场遭遇大幅下跌，有数千份美国基准西德克萨斯中质油(West Texas Intermediate)合约在当天晚间换手。

截至周四当天结束，纽约商品期货交易所(NYMEX)11月交货的西德克萨斯中质油价格下跌最大值曾达3.7%，至每桶84.06美元，伦敦洲际交易所(ICE)11月交货的布伦特(Brent)原油价格下跌3.2%，至88.42美元，为自2010年12月以来最低。

最近几周，全球经济前景一直黯淡，市场也愈发担心，德国经济可能会陷入衰退、巴西正步入衰退，而中国经济也正在放缓，这些都预示着全球石油需求增速将放缓。

世界银行(World Bank)和国际货币基金组织(IMF)会议将在华盛顿召开，类似的担忧也拖累了美国股市。标准普尔500指数(S&P 500)收盘下跌2.1%，道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)和纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)分别下跌2%。

自从沙特阿拉伯上周下调出售给客户的油价以来，原油价格一直大幅下跌，这表明，石油输出国组织(Opec，简称欧佩克)成员国之间将爆发分析人士所谓的价格战。美国本周称，该国石油产量已达到每日890万桶，为近30年来最高。