朝鲜逃兵延边抢劫食物并杀死4名中国人

哈通社阿斯塔纳1月6日电，中国媒体周一（5日）报道，一名据信是朝鲜逃兵的男子在中国境内一个村庄里抢劫食物和金钱时，杀死了4名中国人。

新华社的报道说，中国外交部发言人华春莹称，中方已经向朝鲜方面就此事提出交涉，中国公安部门正依法处理该案。 韩联社报道说，12月27日晚上，一名年轻的朝鲜士兵在中国吉林省延边州南坪村抢劫，在杀死4名中国公民以后，抢走了被害者家中的钱和食品。 韩国《东亚日报》也报道，4名遇害者中有的被枪杀，有的是被殴打致死，之后凶手被警方开枪击中后抓获。 而中国媒体引述延边南坪村当地村民的话说，4名遇害者是两对老年夫妇，据称，凶手不仅有手枪，还持有一把刀。 一个村民说，凶手先闯进村民车某家，抢走100元人民币，还吃了一些东西，之后闯入村民许雨龙家，杀死60岁的许雨龙和妻子。 杀死2人之后，这名朝鲜逃兵又到一家姓章的村民家，但是章家按响了警报器，他只好逃走，窜入第二对遇害者家，杀死70岁的李仓禄和妻子。 韩联社说，杀死多名中国公民是一件重大的犯罪事件，所以中国当局很可能不会像过去那样，把抓住的朝鲜逃兵交还给平壤。 在朝鲜，所有符合健康条件的适龄年轻人都必须义务服兵役10年，但据信，许多部队粮食短缺，士兵经常挨饿，所以中朝边界附近时常发生士兵越境到中国搜索食品的事情。 近年来，朝鲜全国各地出现了许多粮食黑市，解决了不少朝鲜老百姓的饥饿问题，但是很显然，军队的饥荒状况仍然存在。