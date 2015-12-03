外媒：“电影回顾奖”揭晓 《疯狂麦克斯4》夺最佳影片

哈通社阿斯塔纳12月3日电 据外媒报道，近日，美国全国影评协会公布了本年度"美国电影回顾奖"的获奖名单，《疯狂的麦克斯4：狂怒之路》被评为年度最佳影片。

消息称，尽管获得了年度最佳影片，但是由查理兹•塞隆和汤姆•哈迪主演的《疯狂的麦克斯4》再无其它斩获，该片今年5月份上映以来，在全球的票房已经达到了3.758亿美元。 《火星救援》获得了最佳导演奖、最佳男主角奖以及最佳改编剧本奖，《房间》女主角布丽•拉尔森获得了最佳女主角奖，她在片中的搭档雅各布•特伦布莱则获得了最具突破表演奖，与他分享这一奖项的是来自《无境之兽》的亚伯拉罕•阿塔赫。 《八恶人》获得两项大奖，这部由昆汀•塔伦蒂诺执导的影片第一次出现在领奖台上，该片将在今年圣诞节小范围上映。多部热门的奥斯卡提名影片被"美国电影回顾奖"无视，这其中就包括《史蒂夫•乔布斯》、《聚焦》、《卡萝尔》、《脑震荡》、《还魂者》、《失常》、《间谍之桥》、《真相》、《布鲁克林》、《丹麦女孩》、《冲出康普顿》以及《橘子》。 在"安妮奖"上获得14项提名的《头脑特工队》，这次也获得了最佳动画片大奖。 《地中海》导演乔纳斯•卡皮纳诺则在24小时之内拿到了第二个奖项--刚刚将"哥谭独立电影奖"最具突破导演奖拿回家的他，又在"美国电影回顾奖"上拿到了最佳导演处女作奖。 对于今年的这些获奖者，美国全国影评协会主席安妮•舒胡弗表示："对于大众电影来说，2015年是旗帜性的一年，我们既表彰了乔治•米勒和雷德利•斯科特这样的电影传奇，同时也褒奖了新一代的电影新秀们。" 本届的"美国电影回顾奖"颁奖晚会将于2016年1月5日举行，该奖项的结果来自于电影狂热爱好者、业内专家、电影学者、以及年轻的电影制作人和学生们的投票。去年获得这一奖项最佳影片的是《至暴之年》。 "美国电影回顾奖"获奖名单： 年度最佳影片：《疯狂的麦克斯4：狂怒之路》（Mad Max: Fury Road） 最佳导演：雷德利•斯科特（Ridley Scott）-《火星救援》（The Martian） 最佳男主角：马特•达蒙（Matt Damon）-《火星救援》 最佳女主角：布丽•拉尔森（Brie Larson）-《房间》（Room） 最佳男配角：西尔维斯特•史泰龙（Sylvester Stallone）-《奎迪》（Creed） 最佳女配角：詹妮弗•杰森•利（Jennifer Jason Leigh）-《八恶人》（The Hateful Eight） 最佳原创剧本：昆汀•塔伦蒂诺（Quentin Tarantino）-《八恶人》 最佳改编剧本：德鲁•高达（Drew Goddard）-《火星救援》 最佳动画片：《头脑特工队》（Inside Out） 最佳突破表演奖：亚伯拉罕•阿塔赫（Abraham Attah）-《无境之兽》（Beasts of No Nation）&雅各布•特伦布莱（Jacob Tremblay）-《房间》 最佳导演处女作：乔纳斯•卡皮纳诺（Jonas Carpignano）-《地中海》（Mediterranea） 最佳外语片：《索尔之子》（Son of Saul） 最佳纪录片：《艾米》（Amy） 威廉•K•伊文森电影奖：塞西莉亚•德米勒•普雷斯利（Cecilia DeMille Presley） 最佳群体表演奖：《大空头》（The Big Short） 最佳自由表达奖：《无境之兽》&《Mustang》 九部最佳电影：《间谍之桥》、《奎迪》、《八恶人》、《头脑特工队》、《火星救援》、《房间》、《边境杀手》、《聚焦》、《冲出康普顿》 五部最佳外语片：《晚安妈咪》、《地中海》、《不死鸟》、《第二个母亲》、《部落》 五部最佳纪录片：《最佳敌人》、《黑豹：革命先锋》、《外交官》、《马龙，听我说》、《沉默之像》 十部独立电影：《迷失1971》、《45周年》、《玩命警车》、《机械姬》、《与外婆同行》、《神秘追随》、《詹姆斯•怀特》、《密西西比游戏》、《欢迎来到我的世界》、《年轻时候》