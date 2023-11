外媒：“电影回顾奖”揭晓 《疯狂麦克斯4》夺最佳影片

哈通社阿斯塔纳12月3日电 据外媒报道,近日,美国全国影评协会公布了本年度"美国电影回顾奖"的获奖名单,《疯狂的麦克斯4:狂怒之路》被评为年度最佳影片。

消息称,尽管获得了年度最佳影片,但是由查理兹•塞隆和汤姆•哈迪主演的《疯狂的麦克斯4》再无其它斩获,该片今年5月份上映以来,在全球的票房已经达到了3.758亿美元。 《火星救援》获得了最佳导演奖、最佳男主角奖以及最佳改编剧本奖,《房间》女主角布丽•拉尔森获得了最佳女主角奖,她在片中的搭档雅各布•特伦布莱则获得了最具突破表演奖,与他分享这一奖项的是来自《无境之兽》的亚伯拉罕•阿塔赫。 《八恶人》获得两项大奖,这部由昆汀•塔伦蒂诺执导的影片第一次出现在领奖台上,该片将在今年圣诞节小范围上映。多部热门的奥斯卡提名影片被"美国电影回顾奖"无视,这其中就包括《史蒂夫•乔布斯》、《聚焦》、《卡萝尔》、《脑震荡》、《还魂者》、《失常》、《间谍之桥》、《真相》、《布鲁克林》、《丹麦女孩》、《冲出康普顿》以及《橘子》。 在"安妮奖"上获得14项提名的《头脑特工队》,这次也获得了最佳动画片大奖。 《地中海》导演乔纳斯•卡皮纳诺则在24小时之内拿到了第二个奖项--刚刚将"哥谭独立电影奖"最具突破导演奖拿回家的他,又在"美国电影回顾奖"上拿到了最佳导演处女作奖。 对于今年的这些获奖者,美国全国影评协会主席安妮•舒胡弗表示:"对于大众电影来说,2015年是旗帜性的一年,我们既表彰了乔治•米勒和雷德利•斯科特这样的电影传奇,同时也褒奖了新一代的电影新秀们。" 本届的"美国电影回顾奖"颁奖晚会将于2016年1月5日举行,该奖项的结果来自于电影狂热爱好者、业内专家、电影学者、以及年轻的电影制作人和学生们的投票。去年获得这一奖项最佳影片的是《至暴之年》。 "美国电影回顾奖"获奖名单: 年度最佳影片:《疯狂的麦克斯4:狂怒之路》(Mad Max: Fury Road) 最佳导演:雷德利•斯科特(Ridley Scott)-《火星救援》(The Martian) 最佳男主角:马特•达蒙(Matt Damon)-《火星救援》 最佳女主角:布丽•拉尔森(Brie Larson)-《房间》(Room) 最佳男配角:西尔维斯特•史泰龙(Sylvester Stallone)-《奎迪》(Creed) 最佳女配角:詹妮弗•杰森•利(Jennifer Jason Leigh)-《八恶人》(The Hateful Eight) 最佳原创剧本:昆汀•塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)-《八恶人》 最佳改编剧本:德鲁•高达(Drew Goddard)-《火星救援》 最佳动画片:《头脑特工队》(Inside Out) 最佳突破表演奖:亚伯拉罕•阿塔赫(Abraham Attah)-《无境之兽》(Beasts of No Nation)&雅各布•特伦布莱(Jacob Tremblay)-《房间》 最佳导演处女作:乔纳斯•卡皮纳诺(Jonas Carpignano)-《地中海》(Mediterranea) 最佳外语片:《索尔之子》(Son of Saul) 最佳纪录片:《艾米》(Amy) 威廉•K•伊文森电影奖:塞西莉亚•德米勒•普雷斯利(Cecilia DeMille Presley) 最佳群体表演奖:《大空头》(The Big Short) 最佳自由表达奖:《无境之兽》&《Mustang》 九部最佳电影:《间谍之桥》、《奎迪》、《八恶人》、《头脑特工队》、《火星救援》、《房间》、《边境杀手》、《聚焦》、《冲出康普顿》 五部最佳外语片:《晚安妈咪》、《地中海》、《不死鸟》、《第二个母亲》、《部落》 五部最佳纪录片:《最佳敌人》、《黑豹:革命先锋》、《外交官》、《马龙,听我说》、《沉默之像》 十部独立电影:《迷失1971》、《45周年》、《玩命警车》、《机械姬》、《与外婆同行》、《神秘追随》、《詹姆斯•怀特》、《密西西比游戏》、《欢迎来到我的世界》、《年轻时候》