里约奥运会追加4亿预算 用于场馆和基建工程

哈通社阿斯塔纳1月31日电 据外媒报道，2016年里约奥运会和残奥会最新一期预算29日公布，与之前相比增加了4亿雷亚尔，追加的预算主要用于奥运会所需的体育场馆和基础设施工程。

消息称，巴西奥林匹克公共管理局（APO）专门负责监管有关奥运的花销，他们的数据来源于巴西联邦、里约州和里约市三级政府。该机构公布的最新声明显示，里约奥运会和残奥会总预算为390.7亿雷亚尔，比去年8月公布的预算增加约4亿雷亚尔。

里约奥运会和残奥会预算有60%来自私营部门，但在巴西陷入政治和经济双重危机的大背景下，如今追加预算对于里约奥组委和巴西政府来说都是一大挑战。

最新一期的奥运预算依旧分为三部分，其中追加的4亿雷亚尔全部来自巴西政府对奥运所需的体育场馆和基础设施工程的投入，该部分预算总共约70.7亿雷亚尔，追加的预算主要用于购买场馆供电设备和临时看台。

其次，里约奥组委用于奥运会、残奥会运行的资金约为74亿雷亚尔。第三，巴西政府用于改进巴西的交通、环境等永久性基础设施投入约246亿雷亚尔，这一预算称为"遗产预算"，强调就算没有奥运会，巴西依旧会将这笔资金用于改善基础设施和环境。

去年，在经济不景气的大背景下，为了防止不超出奥运运行总共74亿雷亚尔的预算，里约奥组委已计划削减20亿雷亚尔的开支。

此外，里约奥组委新闻发言人安德拉达在本月还表示，奥运会和残奥会原定招募的7万名志愿者将被削减至5万名左右；奥运用车也将减少20%，从5000辆减至4000辆；赛艇和沙排场馆的看台座位也将减少。

据悉，奥林匹克公共管理局公布的这一预算并不包括购买奥运村家具、清理奥运帆船比赛地以及奥运村附近贫民窟拆迁等费用。在2009年申办2016年奥运会时，里约曾预计奥运预算为288亿雷亚尔。作为在南美洲举办的首届奥运会，里约奥运会将于8月5日至21日进行。