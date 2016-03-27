4月底前中国西安市民将吃上哈萨克斯坦食用油

哈通社阿斯塔纳3月27日电 据中国西安晚报消息，26日首趟"长安号"国际货运回程班列抵达位于国际港务区的中国西安铁路集装箱中心站。预计到4月份，西安市民将吃到以这批油脂为原料的多种食用油产品。

2015年12月，哈萨克斯坦与中国签署产能合作政府间协议，确定了包括52个项目的早期收获项目清单，其中唯一一个农业项目，便是西安爱菊粮油工业集团在哈萨克斯坦投建的粮油生产项目。本次爱菊集团利用"长安号"运回2000吨初榨油，便是该项目的试水。

爱菊集团董事长贾合义介绍说 "完成检验检疫后，我们将精炼这批油脂，最晚到今年4月底，由这批油脂精炼而成的菜籽油、葵花籽油、红花籽油、亚麻籽油等产品将走上市民的餐桌。"。

贾合义说，相比市面上不少食用油脂产品，由"长安号"带回的这批原料均为非转基因油脂，其生长环境远离工业污染，农残指标更低，食用更安全。



预计到2016年年底，爱菊集团在哈萨克斯坦建设的16万吨油脂生产基地将投入生产。届时，所需回程班列将达20～50趟，为"长安号"回程班列的常态化开行提供稳定的货源支持。之后，相关企业还将择机在中亚地区生产、进口更多品种的放心粮油、肉类产品，让中亚地区成为西安市的放心粮油基地。