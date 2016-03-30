耶伦发表鸽派讲话 美联储4月加息可能性降低

哈通社阿斯塔纳3月30日 周三，美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部发表讲话。耶伦表示，全球经济存在风险，美国经济数据喜忧参半，美联储加息应谨慎。

耶伦表示，受中国经济增速放缓和油价暴跌影响，全球经济和金融市场的不确定性增加，这令美国经济面临的风险增加，因此美联储应更缓慢地进行加息。当前联邦基金利率处于低位，在面临经济冲击时，美联储运用常规货币政策的能力是不对称的。

两周前，公开市场委员会（FOMC）3月利率决议后的新闻发布会上，耶伦强调加息节奏将是缓慢的，同时美联储官员将今年的加息预期从4次削减到2次。但上周，美联储四位官员纷纷发表鹰派观点，公开支持4月加息。这种反转来的太快，让加息前景再度扑朔迷离。

今日耶伦表态与其3月会议后新闻发布会上的立场一致，认为经济中的风险因素影响前景展望，因此美联储在加息问题上应表现得很谨慎。不过，耶伦未就何时再度加息给出具体细节。

耶伦表示，尽管美联储对经济的基本展望几乎未较去年12月时有变化，但全球局势发展带来持续的风险，这些风险因素使得市场出现剧动。去年夏天和今年年初金融市场都出现了大幅震荡，这表明来自海外的风险因素太大，不能会忽略。

年初以来美国经济喜忧参半。耶伦指出，受全球市场剧动和美元走强影响，制造业和出口方面令人担忧。通胀方面也不能太乐观。尽管近期通胀上涨，但更多是受暂时性因素影响，似乎不可持续。不过令人欣慰的是，美国劳动力市场继续走强。此外，消费者支出、房地产市场、财政政策，均对经济给予支撑。

耶伦表示，当前市场不再预计美联储会在年内进行多次加息，市场预期有所扭转。美联储下修年内加息次数预期，使得包括住房抵押贷款的长期利率走低，对消费者支出有所支持。

整体看，耶伦认为美国经济已经成功地经受住考验。全球经济对美国经济的拖累会是有限的，具体拖累程度还需评估，存在不确定性。

耶伦最新讲话颇为鸽派，削减了市场对近期可能加息的担忧。

加拿大蒙特利尔银行资本市场资深经济学家Sal Guatieri表示，耶伦最新观点表明，她并不希望在4月份加息，若美国经济在第二季度回升，则仍然存在在6月份加息的可能。

来源：界面