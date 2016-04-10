路透调查：如果英国公投决定留在欧盟 英镑或将应声上涨4%

哈通社阿斯塔纳4月10日电 据路透社消息，近日，根据路透社民意调查，如果英国在6月23日的公投中如预期支持留在欧盟，那么英镑兑美元或将将在公投结果公布后立即上涨4%。

但调查同时也显示，假如民意调查的结果与之相反，英国决定退出欧盟，那么英镑或下跌7%。

英镑兑一篮子货币周四（7日）跌至近两年半最低水平，投资者对公投结果表现出越来越多的担忧。

"这凸显出英镑在任何政治风吹草动面前有多脆弱。英镑十分容易受影响并且走势很不稳定，我们现在距离公投还有几个月，"荷兰合作银行的Jane Foley称。

英国留在欧盟的支持率略有下降，但仍较反对阵营保持着最微弱的领先优势。博彩公司的情况也依然表明，英国退欧的机率约为35%。分析师称，这一预期现基本消化在英镑中。

期权行情显示，在巨大不确定性的情况下，瑞士法郎和日圆或在公投前的英镑跌势中成为最大赢家。

英镑今年备受打击，因投资者担心英国如果退出欧盟，则将威胁到外国投资流，而英国需要这些资金来弥补经常账赤字。英国的经常账赤字在发达国家也属偏高之列。

英国第四季经常账赤字升至纪录高位令人注目，假如海外投资者和英国公债买家被英国退欧所吓倒，英国将何去何从？

近期路透调查显示，与英镑相似，假如英国真的脱离欧盟，英国经济或每况愈下。受公投的不确定性影响，英国富时100指数.FTSE即便能上涨，今年余下时间也不会上涨很多。

由于公投结果如此不确定，此次调查对英镑的预期区间较宽，而预期中值较上月略上修。

本周接受调查的近60位分析师的预期中值显示，欧元兑英镑EURGBP=一个月后达到0.79英镑，六个月达到0.75英镑，一年后达到0.735英镑。

英镑兑美元GBP=当前在1.41美元左右，调查显示，英镑预计一个月后达到1.42美元，三个月后达到1.43美元，一年后达到1.48美元。3月份时调查中的预期分别为1.40美元、1.40美元和1.46美元。

上述数据基于美元上涨后继乏力的预期。