英科学家发现宜居新行星 离地球4光年

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据外媒消息，由英国科学家组成的专家团队，表示在地球约4光年以外的外太空，发现一名为Proxima b的行星，声称其气温温和，足以让水保持液态，孕育生命。

据报道，科学家近年不断发现可能适宜居住的系外行星，而Proxima b的距离是众多发现中离地球最近的一颗;随着高速宇宙飞船的研发，人类未来有望可以派宇宙飞船，花数十年航程到该行星上登陆探索。科学家形容这次发现令人振奋，是为研究太阳系外生命的起点。

Proxima b是恒星比邻星(Proxima Centauri)的其中一颗行星，科学家表示Proxima b是颗岩石行星(rocky planet)，其质量稍微大于地球，距离地球仅4.22光年(约40万亿公里)，是至今发现离地球最近的一颗或可孕生命的行星。



Proxima b跟比邻星相当接近，仅距离750万公里，只及地球跟太阳间的距离5%，Proxima b绕其恒星公转一圈只需11.2日。科学家表示因为比邻星属红矮星，所散发的红外幅射远不及太阳，故此Proxima b仍是处于宜居带，或可孕育生命。

伦敦大学玛丽皇后学院的埃斯库德教授表示："水、二氧化碳及石头，这些构成生命所需物质，都存在于这行星上，想起来都有趣。这是一个很好的起点，观察太阳系以外的生命。这次发现让人振奋。"埃斯库德教授还称，期望是次研究能启发未来的科学家继续埋首研究。



来源：界面