4名阿克托别和阿拉木图恐袭事件遇难警员将获得国家荣誉奖章

哈通社阿斯塔纳 -- 今年在阿克托别市和阿拉木图市发生的两起恐怖袭击事件中，因保护群众安全，勇敢面对歹徒而失去生命的4名内务部警员将获得国家荣誉奖章。

内务部和国家近卫军老兵协会主席吾穆尔吾扎克·波勒萨勒别科夫说："今年在阿克托别和阿拉木图市发生的恐怖袭击事件造成了多名内务部警员身亡和受伤。政府对遇难和受伤的警员家属提供了补助，遇难者家属住房问题也得到了有效的解决。我今天将前往阿拉木图参加为勇敢殉职的4名警员颁发国家荣誉奖章典礼。"

内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫今天在阿斯塔纳举行2016年度颁奖典礼，向一些为社会和国家做出贡献的内务部警员颁发国家和政府荣誉奖状。

哈斯莫夫说："日前，纳扎尔巴耶夫总统举行了国家荣誉奖项颁奖仪式，包括内务部工作人员在内的很多人士获得了奖章。明天，我们将为因社会和国家安全失去自己生命的4名警员举行颁奖典礼。"



据悉，今年我国阿克托别市和阿拉木图市分别发生两起恐怖袭击事件，共造成7名警员和4名军人遇难。

【记者：阿尔曼•阿斯卡洛夫 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】