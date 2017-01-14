4个中亚国家的首都被列入生活最差城市名单

哈通社阿斯塔纳 -- 世界最大的咨询公司之一"Mercer"公司每年都发布生活质量指数,列举了提供更高质量的生活的城市。该公司同时也发布了生活质量最差城市名单。

乌兹别克斯坦首都塔什干被列入了生活质量最差城市名单,排在非洲城市洛美(多哥首都)和阿比让(科特迪瓦首都)之间的第26位。



排行榜报告指出:"最近一年来,乌兹别克斯坦首都塔什干已经成为了恐怖主义的发源地。2015年美国驻塔什干大使馆最近11年来首次受到袭击,乌兹别克斯坦政府正在努力遏制伊斯兰极端主义的增长。"



除了塔什干以外,其它几个中亚国家的首都也在生活最差城市名单中上榜:土库曼斯坦首都阿什哈巴德第23位,吉尔吉斯斯坦首都比什凯克-第21位,塔吉克斯坦首都杜尚别-第19位。



报告称:"阿什哈巴德在很大程度上由国家控制。可惜的是,由于政府经营不善,阿什哈巴德长期遭受缺水的困扰。而且,这里的气温最高达到了摄氏47.2度。"



关于比什凯克,报告说:"即便是国家的经济中心,这里的贫困水平依然很高。与此同时,政府还在与时常发生的恐怖袭击做斗争。"



专家指出:"贫穷和电力短缺是杜尚别和整个塔吉克斯坦所面临的巨大问题。由于基础设施不完善,开展经营活动困难重重。"

在生活质量最差城市排行榜上占第1位的是伊拉克的巴格达。



这个排行榜从某种意义上来说是最全面的排行榜之一,每年都要发布,以便于跨国公司和其它雇主为派驻这些城市的员工补偿足够的资金。排行榜涵盖全球450个城市。



"Mercer"公司在编制排行榜的时候参考了以下指标:政治和社会环境(政治稳定性、犯罪率、执法机关)、经济环境(外汇兑换法律法规、银行服务)、社会文化环境(有无大众媒体和新闻检查、个人自由是否受限)、医疗和保健方面(医用耗材和服务、传染性疾病、污水处理、废物清理、空气污染)、学校和教育(国际学校的标准和普及性)、市政服务和交通(供电、供水、公共交通、道路拥堵)、休闲场所(餐厅、剧院、电影院、运动和休闲)、基本生活条件(住房租赁、家用电器、家具、技术保养服务)、自然环境(气候、自然灾害)。



【编辑：木合塔尔·木拉提】