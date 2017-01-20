阿斯塔纳世博会门票售价比米兰世博会便宜约4倍

哈通社阿斯塔纳 -- 据finprom.kz网站消息，平均销售价为10.6欧元的2017阿斯塔纳世博会门票价格比2015米兰世博会门票价格便宜约4倍。

消息称，2015-2016年全球各地举办了数十场大型国际性活动。其中包括2015年欧洲电视歌唱大赛、2015米兰世博会、2016年欧洲杯和2016里约奥运会等。

分析人士表示， 70-75%的大型活动门票价格取决于活动举办地消费水平，因此消费者脑海里会出现自己能否接受举办地消费水平的疑问。为了调节好消费者活动，阿斯塔纳世博会主办方精心制定了世博会门票售价，即10.6欧元（约78元）。而米兰世博会票价为45欧元（约330元），2015年欧洲电视歌唱大赛门票价格为132欧元（约964元），2016年欧洲足球锦标赛门票价格为219欧元（约1600元）、里约奥运会为21.1欧元（约155元）。

阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行。预计将有超过200万游客光顾。在为期93天的展览期间，将举办3000多场的活动，平均每天33场。

【编译：小穆 审校：金桥】