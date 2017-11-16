哈中乌旅游企业签署4项合作备忘录

哈通社/奇姆肯特/11月16日 -- 据南哈州政府消息，南哈州《哈萨克斯坦丝路之旅》国际艺术节框架下举办的《Ontustik Tourism. Invest 2017》旅游投资论坛15日在奇姆肯特市举行。

论坛框架下，南哈州旅游业代表同中国、乌兹别克斯坦以及哈萨克斯坦其他城市签署4项合作备忘录。

为进一步加强双边合作关系，"Ontustik Tourism Center"旅游信息中心同中国"Salem China"公司以及天擎旅行社签署合作备忘录。此外，南哈州企业商业、工业创新发展和旅游管理局同哈塔伊省签署合作备忘录，"Ontustik Tourism Center"旅游信息中心同乌兹别克斯坦旅游产品宣传中心签署双边合作备忘录。



据了解，签署这些合作协议将在各方合作发展地区旅游产品、基础设施建设、招商引资等方面起到重要的作用。

据悉，《Ontustik Tourism. Invest 2017》是南哈州首次举办的大型旅游投资论坛，此次论坛旨在发展地区旅游事业、交流经验、加强合作关系以及吸引更多外国投资者。

值得一提的是，本次论坛邀请了中国国家旅游管理局局长杜江、哈萨克斯坦文化和体育部旅游事务委员会主席玛伊努拉•穆尔扎玛迪耶娃、南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、哈萨克斯坦旅游国有股份公司总裁拉希德•库泽穆巴耶夫以及阿塔梅肯企业家协会、各大投资公司、媒体代表等近500人参加。





【翻译：冰山 编辑：小穆】