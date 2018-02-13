能源部部长：第4座炼油厂建造路线图将于本周制定

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫13日在阿斯塔纳举行的政府会议上表示，正在组建有关哈萨克斯坦第4座炼油厂建造工程的新工作组。

"根据政府扩大会议的工作任务，将讨论以下问题。首先将根据第4座炼油厂建造计划，由国际专家组和政府机构代表参与下，此前组建的工作组对其他炼油厂提振工程结束后的汽油、柴油以及航空燃油等燃油品种消费预测进行了详细分析。根据工作结果，提振工作后的燃油生产量的增加，只能在满足短期内的国内市场燃油需求。预测结果显示，到2021-23年或将出现汽油短缺、2023年或出现柴油短缺、2026年或出现航空燃油短缺等现象。" 波兹姆巴耶夫说。



会中，能源部部长还提到哈萨克斯坦第4座炼油厂建造计划。



波兹姆巴耶夫表示，就新炼油厂建造、融资方案、期限以及引资等工作正在组建新工作组。炼油厂建造路线图将在短期内制定，并将于15日提交至部门间委员会会议进行审议批准。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在出席本月9日举行的政府扩大会议上注重指出，需要加快第4座炼油厂工程建造工作。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】