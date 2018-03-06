奥运冠军达尼亚尔•叶留斯诺夫首场职业比赛将于4月举行

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 正式转入职业拳坛的哈萨克斯坦拳手、奥运冠军达尼亚尔•叶留斯诺夫将于4月举行首场职业比赛。

叶留斯诺夫的签约经纪公司Boxing Star代表兹亚•阿利耶夫6日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上作出上述表示。



"达尼亚尔•叶留斯诺夫的首场职业比赛将于4月28日在美国纽约市举行，该拳击之夜最主要的比赛将是美国拳手丹尼尔•雅各布斯的对决。叶留斯诺夫第二场比赛将预计将于6月2日在伦敦举行。"阿利耶夫说。





据了解，叶留斯诺夫的首场职业比赛的对手尚未确定。



阿利耶夫还透露，叶留斯诺夫将与英国著名拳击推广人埃迪•赫恩合作。



据了解，埃迪•赫恩曾是WBA Super、IBF以及 IBO重量级拳王安东尼•约书亚、WBA Super和IBF雏量级金腰带持有者赖恩•伯内特、前IBF次重量级金腰带持有者凯尔•布鲁克以及前WBA重量级金腰带持有者丹尼尔•雅各布斯等职业拳手的推广人。





另外，奥运冠军叶留斯诺夫就为何选择纽约作为首场比赛举办地作出解释。



"我的级别中最好的陪练拳手们集中在纽约。因此，我们认为在那里训练是最正确的。此外，我们还将前往伦敦进行训练。" 叶留斯诺夫说。



叶留斯诺夫还说道："首先感谢Boxing Star经纪公司为我找到优秀的拳击推广人，也为特地来到哈萨克斯坦的埃迪•赫恩表示感谢。我对往后的职业生涯规划非常满意。我将努力在拳击赛场上表现出积极性。此外，向哈萨克斯坦拳击协会以及为我成为奥运冠军做出贡献的协会领导表示衷心感谢。现在我必须考虑个人拳击生涯的进一步的发展。"





值得一提的是，即将迎来首次职业比赛的叶留斯诺夫将选择"Elusive"（无法捕捉）或"Qazaq thunder"（哈萨克闪电）其中一个作为自己绰号。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】