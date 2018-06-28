政府明确突厥斯坦州新成立的4个县边界

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 根据哈萨克斯坦政府6月22日的第362号决议，突厥斯坦州新成立的杰特赛县、马克塔阿拉尔县、克列斯县、萨热阿哈什县边界正式明确。

萨热阿哈什县总面积为417074公顷。北部边界将沿用南哈州阿尔斯市和卡兹库尔特县原划分边界；东部将沿用南哈州卡兹库尔特县原划分边界以及与乌兹别克斯坦塔什干州克布莱县之间的哈乌边界；南部为与乌兹别克斯坦塔什干州克布莱县、塔什干、赞吉阿塔县交接的克列斯河哈乌边界处以及南哈州克列斯县原划分边界；西部为南哈州沙尔达热阿县原划分边界。

新成立的克列斯县总面积为345129公顷。北部边界将沿用原南哈州萨热阿哈什县和阔克铁列克矿区原划分边界；东部为与乌兹别克斯坦塔什干州赞吉阿塔县和扬吉尤利县交接的哈乌边界处。南部为与乌兹别克斯坦塔什干州齐纳兹县交接的哈乌边界以及原南哈州沙尔达热阿县原划分边界；西部为南哈州沙尔达热阿县原划分边界。

杰特赛县总面积为104634.19公顷。北部边界为南哈州沙尔达热阿县沙尔达热阿水坝；东部为马克塔阿拉尔县原划分边界；南部为与乌兹别克斯坦锡尔河州阿克阿勒腾县交接的哈乌边界；西部为与乌兹别克斯坦吉扎克州法利什县和穆尔扎硕勒县交接的哈乌边界。

马克塔阿拉尔县总面积为80763.81公顷。北部边界为南哈州沙尔达热阿县沙尔达热阿水坝；东部为与乌兹别克斯坦锡尔河州锡尔河县交接的哈乌边界；南部为与乌兹别克斯坦吉扎克州法利什县和穆尔扎硕勒县交接的哈乌边界；西部为杰特赛县划分边界。





【翻译：冰山】