韩国新冠肺炎病例数突破4千

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部2日通报，截至下午4时，韩国境内感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例增至4335例，较前一天下午4时新增599例。

截至当天零时的累计确诊病例中，3081例发生在大邱，624例发生在庆尚北道。此外依次是京畿道92例，首尔市91例，釜山市88例，忠清南道78例，庆尚南道64例，蔚山市20例，江原道19例，大田市14例，忠清北道11例，光州市9例，仁川市7例，全罗北道6例，全罗南道5例，济州道2例，世宗市1例。

当天治愈并解除隔离的病例增至31例。死亡病例增至26例。据地方政府消息，当天新增的4例死亡病例全部来自大邱，分别是在岭南大学医院、启明大学东山医院、庆北大学医院接受治疗的65岁、86岁和72岁患者。另外一名80岁患者因发冷等症状被送医经人工呼吸器抢救无效身亡，死后确诊感染。

中央防疫对策本部当天起每日上午10时通过官网发布截至当天零时（前一日24时）的新冠疫情信息，下午5时公布截至当天下午4时的疫情信息，但各地方的情况不反映在下午发布的统计当中。