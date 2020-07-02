5月份哈萨克斯坦银行业贷款余额环比下降0.6%

哈通社/努尔苏丹/7月2日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2020年5月底，哈银行业贷款余额13.972万亿坚戈（约合346亿美元），环比下降0.6%。

其中，法人贷款余额7.285万亿坚戈（约合180.4亿美元），下降0.4%；自然人贷款余额6.688万亿坚戈（约合165.6亿美元），下降0.7%。

统计期内，本币贷款余额11.642万亿坚戈，环比下降0.1%，占总贷款余额83.3%。其中，法人本币贷款余额增长0.8%；自然人本币贷款余额下降0.7%。外汇贷款余额2.33万亿坚戈，下降3%。其中，法人外汇贷款余额下降3%，自然人外汇贷款余额下降3.1%。

从贷款期限看，长期贷款余额11.929万亿坚戈，下降0.9%；短期贷款余额2.044万亿坚戈，增长1.6%。小型企业贷款余额2.104万亿坚戈，环比增长2.9%，占贷款总余额15.1%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比14%）、商贸（12.1%）、建筑（4.7%）和交通（3.8%）。

2020年5月，非银行法人本币贷款平均利率为11.4%（上年同期为11.9%）；自然人本币贷款平均利率为17.6%（上年同期为18.1%）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】