中国央行向五大国有银行注资5,000亿

哈通社阿斯塔纳9月18日电,据华尔街日报网站17日消息,据中国银行业一名高管称,中国央行向中国五大国有银行注入人民币5,000亿元(合810亿美元)流动性,以应对国内比预期更糟糕的经济放缓局面。

本次注资采用向银行提供3个月期低息贷款的形式,注资规模相当于把商业银行存款准备金率下调50个基点。

此举表明,中国政府继续采用定向调控(而不是全面的刺激计划)来刺激经济增长。中国央行的官员们一直表示,如果实施力度更大的宽松政策(例如降息),可能会导致信贷泛滥,这不仅会恶化中国的债务问题,还将令经济面临更大风险。

据一名了解该决定的中国银行业管理人士称,中国央行将通过常备借贷便利向中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)、中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Co.)、中国农业银行股份有限公司 (Agricultural Bank Of China Ltd.)、中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd.)和交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.)各注资人民币1,000亿元。

该管理人士还称,虽然这一定向贷款并不附加明确条件,但预计央行将引导上述银行将信贷投向政府认为对经济很重要的领域,例如保障性住房以及民营或中小企业。

此前中国公布了一系列令人失望的8月份经济数据。这些数据显示,尽管中国政府今年早些时候采取了定向宽松及其他刺激措施,但中国经济仍在迅速恶化。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)分析师在研究报告中称,预计中国政府未来几周将推出一系列其他的宽松举措和刺激措施,以便提振信心稳定增长,但下调商业银行利率的可能性已经降低。报告还称,该行预计短期利率和长期收益率将下降,经济将受益,市场将对此次注资做出积极反应。 经济学家解读中国央行注资举措

上述举措相当于将商业银行的存款准备金率下调了大约0.5个百分点。但许多经济学家质疑,这种针对性举措是否是正确的应对政策。

几名经济学家就央行注资的影响以及中国政府下一步可能采取的政策发表了观点:

以前,在李克强指数跌至这一水平前,政府就通过放松政策作出应对。今年,中国决策层似乎更不愿采用大范围的宽松措施,因为他们试图避免刺激经济,但这似乎只是延迟了行动。我们相信,在降低融资成本方面,大范围下调政策利率比含蓄地下调存款准备金率更加透明和有效。我们仍预计,从现在到2015年上半年,中国央行将三次下调政策利率。──花旗集团(Citigroup)经济学家沈明高、丁爽

中国央行此举不太可能提振市场人气,因为这不能有效改善贷款需求。我们不赞同这种持续采用定向宽松措施的做法。决策层需要采取更大力度的行动才能扭转市场人气。如果决策者将高债务水平的问题简单归咎于之前下调存款准备金率和利率的行动,这是不公平的。这当中存在其他问题,比如国家对银行业的垄断、缺乏利率市场化以及之前行动的时机不合理。──渣打银行(Standard Chartered)经济学家李炜

这还表明决策者正在抵制要求下调利率或全面下调银行存款准备金率的压力,而选择有条件的放松举措。虽然常备借贷便利(SLF)和下调存款准备金率都是货币宽松举措,但前一种是更为节制的举措,每次只提供三个月的流动性(之后可以展期),控制权掌握在了央行手里。SLF的信号意味也要低得多,给政府改革形象带来的伤害也要小。展望未来,我们认为中国政府暂时还会推出更多针对性宽松举措。除非经济增速继续下滑,否则降息的可能性不大。──摩根士丹利(Morgan Stanley)乔虹、孙珺玮、张胤

虽然我们认为注资时机恰当,但工具不那么理想。央行愈加依赖透明度较低、随意性较高的政策工具进行流动性管理。作为一般性工具,我们认为SLF不应当替代存款准备金率调整和公开市场操作等传统货币政策工具。SLF偏向某些市场参与者,因此是中国金融市场改革的一种退步。动用SLF的过程创造了基础货币,因此相当于印钞。因此,我们认为,这并不是对央行所称杀手口工具的正确使用。──瑞穗(Mizuho)沈建光、陆彦泓(Michael Luk)