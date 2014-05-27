中国新疆抓获5名暴恐集团成员 缴获1.8吨爆炸原料

哈新社阿斯塔纳训，据天山网报道，5月26日，和田地区公安机关整体联动、协同配合，打掉以阿布力孜•达吾提为首的重大暴力恐怖团伙，先后在洛浦县、皮山县、和田市抓获5名团伙成员，捣毁2个制爆窝点，缴获该团伙准备制作爆炸装置原材料1.8吨以及大量半成品爆炸装置。

现初步查明，暴力恐怖团伙头目阿布力孜•达吾提（皮山县人）纠集肉孜麦麦提•吾布力艾山、阿巴斯•斯热吉、米吉提•麦麦提敏、阿布迪力米提•麦合木提等团伙成员观看宣扬暴力恐怖和宗教极端内容音视频，组织团伙成员先后到内地和乌鲁木齐等地搜集、购买制爆原材料，并制作爆炸装置，藏匿于和田等地，密谋伺机发动暴力恐怖袭击。 "5•22"暴力恐怖案件发生后，阿布力孜•达吾提伙同团伙成员利用前期藏匿的制爆原材料连夜制作爆炸装置，预谋在和田市人员密集场所实施驾车冲撞碾压、引爆爆炸装置的暴力恐怖袭击活动。 新疆各地公安机关根据自治区统一部署，继续深入开展严打暴恐活动专项行动，5月26日又在阿克苏、喀什、和田、伊犁等地抓获了一批参与暴恐活动、传播暴恐音视频、非法制造危爆物品和非法偷越国（边）境的犯罪嫌疑人。