吉尔吉斯斯坦前总统：乌兹别克斯坦将继续稳定5到10年

吉尔吉斯斯坦前总统阿斯卡尔·阿卡耶夫表示，乌兹别克斯坦首位总统伊斯兰·卡里莫夫成功建成了稳定的政治体系，政权交接将会很平静，乌将迎来5年到10年的稳定。

乌兹别克斯坦首位总统伊斯兰·卡里莫夫9月2日逝世，享年78岁。9月3日在故乡撒马尔罕按穆斯林传统下葬。总理米尔济亚耶夫被任命为临时代理总统。总统选举定于12月4日举行。

阿卡耶夫向"卫星"新闻通讯社表示："我一直都认为，政权交接会很平静。连续性依然保留下来。卡里莫夫是杰出的政权大师，用象棋语言表达就是特级大师。他建成了这样一个至少在5年内不会出问题的政权。" 他认为，卡里莫夫取得了两项能保障乌兹别克斯坦政治体系稳定的重要成就。 阿卡耶夫说："首先，他清除了整个政权结构中的民粹主义成分。过渡期中最大的敌人就是民粹分子。" 他表示，卡里莫夫做的第二件事就是平衡了乌兹别克斯坦特有的复杂派别系统，自己成为了这个系统的仲裁者。 阿卡耶夫称："不管是塔什干派、撒马尔罕派、安集延派、吉扎克派、还是布哈拉派，卡里莫夫像一个象棋大师一样，让棋局变得非常平衡。" 他指出，乌兹别克斯坦与其它一些国家不一样的地方是不存在不听命于国家的金融寡头集团。 他强调："因此这个政权，就像瑞士手表一样，将再转1到2个总统任期，一切都会很平静。所有人都需要稳定。这种平衡将维持一段时间，这符合他们各自的利益。"



阿卡耶夫是吉尔吉斯斯坦前总统，任期从1990年到2005年，因郁金香革命而下台。他目前在莫斯科大学复杂系统数学研究所从事科研工作。（来源：俄罗斯卫星网）