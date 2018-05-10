5月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 -- 哈通社为各位读者总结5月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月10日,星期四

5月10日是阳历一年中的第130天，离全年的结束还有235（闰年则还有236）。

世界各国/地区节日：

密克罗尼西亚联邦独立日 密克罗尼西亚（Micronesia）是太平洋三大岛群之一，位于西太平洋；有2500个以上的岛屿，绝大部分在赤道以北，东西延伸约4600公里；其南方是美拉尼西亚，东方是波利尼西亚。1979年5月10日通过宪法，密克罗尼西亚联邦正式成立。

德国图书日 每年5月10日为德国图书日，自1947年开始得到庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 “萨宾金属”公司成功生产哈萨克斯坦首批铂。

1998年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿拉木图市举行的经合组织第五次首脑会议。

2000年 立陶宛前总统瓦尔达斯·阿达姆库斯访问哈萨克斯坦，并向纳扎尔巴耶夫总统颁发“维陶塔斯大帝”勋章。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统同土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫签署关于在阿克套市设立土库曼斯坦领事馆以及在土库曼巴希市开设哈萨克斯坦领事馆的协议。