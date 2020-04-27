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    哈萨克斯坦将延长国家紧急状态至5月11日

    12:58, 27 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日宣布，哈萨克斯坦的国家紧急状态将延长至5月11日。

    在有关哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情的最新讲话中，托卡耶夫总统强调指出，虽然辞去了严格的隔离限行措施，有效的防止了疫情在国内的蔓延，但目前新冠病毒疫情尚未结束，病毒的威胁仍然存在。

    总统说，在哈萨克斯坦的某些地区，特别是阿拉木图市，许多医护人员感染了冠状病毒。

    总统在讲话中表示，国家机构正在采取措施确保医护人员的安全。他强调，分析发生这种情况的原因并在将来避免此类情况至关重要。

    托卡耶夫总统认为，如果过早取消检疫制度，哈萨克斯坦有可能将面临新一轮的疫情感染蔓延情况。

    总统强调说，低估新冠病毒的威胁将会是一个巨大的错误。实际上，世界各国都指出这一病毒具有极高的传染性，对人类的健康构成了严重威胁。

    托卡耶夫总统表示，鉴于目前的疫情形势，他决定将国家紧急状态延长至2020年5月11日。

    他指出，如果之后没有新的疫情变化，哈萨克斯坦有可能在5月11日之后解除隔离限行措施。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 紧急情况 总统 政府 黄金储备 新型冠状病毒
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