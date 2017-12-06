国家博物馆举行《奇妙中国》照片展：中国5年减贫1300万人

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 哈萨克斯坦国家博物馆6日举行了《奇妙中国》照片展，并展现了近5年来中国取得的历史性成就。

据了解，由哈萨克斯坦国家博物馆和中国驻哈萨克斯坦大使馆共同组织的照片展展现了近5年来在中国共产党以及中国国家主席习近平带领下所取得的历史性成就。







哈萨克斯坦国家博物馆馆长列昂尼德•柯切托夫表示，国家博物馆作为首都阿斯塔纳公共文化设施之一，经常会同大使馆公共组织一系列文化活动。其中就包括今天所举行的《奇妙中国》照片展。 中国共产党领导一个多民族国家并进行历史性的改革，以发展经济、商贸、科技、国际关系以及各领域为重点，面向未来发展作出了大量工作。共同举办照片展不仅将促进两国政治、经济合作关系，还将进一步加强两国文化领域合作。他还表示，相信往后哈-中两国能够将类似文化活动延续下去。







中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张汉晖表示，中国共产党第十九次全国代表大会于10月18-24日在北京召开。这是一件历史性事件之一，中国共产党建立了新的理念以及新的发展方向。







值得一提的是，近5年来，中国脱贫攻坚成就显著，实现了每年减贫1300人。同时，中国国内生产总值也得到了有效增长。此外，中国愿同哈萨克斯坦共同打造命运和利益共同体。



































【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】