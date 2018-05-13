5月13日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月13日 -- 哈通社为各位读者总结5月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月13日,星期日



5月13日是阳历一年中的第133天，离全年的结束还有232（闰年则还有233）。



母亲节 母亲节（Mother's Day），是一个感谢母亲的节日。这个节日最早出现在古希腊；而现代的母亲节起源于美国，是每年5月的第二个星期日，母亲们在这一天通常会收到礼物。



这一天在哈萨克斯坦历史上：



1992年 哈萨克斯坦共和国与芬兰共和国正式建立外交关系。



2002年 哈萨克斯坦成为核供应国集团（NSG）第40位成员国。核供应国集团为一跨国组织，成立于1974年，希望透过保护、监管、限制出口及转运等方式，管控可能与核武相关的原物料及技术，以遏止核武在全球散布。



2009年 纳扎尔巴耶夫总统荣获韩国"无穷花大勋章"。 无穷花大勋章是韩国最高级别的荣誉勋章。



2011年 哈萨克斯坦国家科学医学中心进行国内首次人造泵植入心脏手术。



2011年 阿塞拜疆巴库国立大学开设阿拜•库南巴耶夫哈萨克语言和文化中心。



2013年 哈萨克斯坦面值为5000坚戈货币被国际银行票据协会（IBNS）评委"2012年最佳货币"。



2014年 印度尼西亚首都雅加达Taman Ismail Marzuki演出厅举行印度尼西亚"哈萨克斯坦年"开幕仪式。



【翻译：冰山】