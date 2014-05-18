5月18日：国际博物馆日

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，５月１８日是国际博物馆日。今年的主题是"博物馆藏品架起沟通的桥梁"，旨在强调博物馆是根植于现在、保存与沟通过去的鲜活机构，将全世界各地的观众、各代人与他们的文化紧密联系起来，让现在和未来的各代人更好理解他们的根源与历史。

"博物馆"一词，源于希腊文"缪斯庵"，原意为"祭祀缪斯的地方"。缪斯是希腊神话中掌管科学与艺术的九位神女的通称。 公元前５世纪左右，在希腊的特尔费•奥林帕斯神殿里，有一座收藏各种雕塑和战利品的宝库，它被博物馆界视为博物馆的开端。但在其后相当长的时间里，博物馆只是供皇室或少数富人观赏奇珍异物的收藏室。 １８世纪５０年代，大英博物馆建立并首次向公众开放，成为世界首个向公众开放的大型博物馆。到１８世纪末，西欧一些国家博物馆相继建立，并向公众开放。博物馆的功能有了新的发展，人们对博物馆的认识也出现变化。 １９４６年１１月，国际博物馆协会在法国巴黎成立。１９７４年，国际博物馆协会对博物馆进行了明确的定义，公益性成为其首要职责。从１９７７年开始，国际博物馆协会将每年的５月１８日定为国际博物馆日，以促进全球博物馆事业的发展。这一天世界各地博物馆都将举办各种宣传和纪念活动，从而让更多的人了解博物馆，更好地发挥博物馆的社会功能。