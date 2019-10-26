加州野火肆虐 5万人紧急疏散18万户断电

哈通社/努尔苏丹/10月26日 —— 据联合早报网消息，美国加利福尼亚州野火肆虐，洛杉矶北部周四下午的大火迅速吞噬了2000多公顷土地，5万人紧急疏散。加州北部的酒乡也有2000人被令疏散，当局已切断北部地区18万客户的电力供应。

加州多地自周三以来已发出山火红色预警，多个地区正经历强风、高温和低湿度天气，这些正是野火发生的最佳条件。

在盛产葡萄酒的索诺马县，约有4000公顷的土地烧毁，截至周四傍晚，消防员只控制了5%的火势。当局对盖瑟维尔（Geyserville）和附近葡萄庄园的居民发出了强制疏散令，有2000个居民撤离。

为防止电力设备老化引燃树木，加州主要供电部门从周三中午起分区实施大规模预防停电。

太平洋煤电公司（PG&E Corp）周四在声明中说，已切断加州17万8000户住家和商店的电力供应。该公司预计，周五就可以全面恢复供电，除非临时有仪器发生故障须要修复。

据该公司和其他供电公司认为，在最糟糕情况下，可能会有超过50万名客户的住家和工作场所失去电力供应。

美国国家气象局的气象学家齐纳德指出，虽然加州北部的强风已在周五逐渐平息，但该地区周末还是会出现强风。

他说：“情况是有改善，那里的大部分警报已经解除，但星期六还会有另一场（强风），会至少持续到星期天。这尚未结束。”