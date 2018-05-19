5月19日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月19日 -- 哈通社为各位读者总结5月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月19日,星期六

5月19日是阳历一年中的第139天，离全年的结束还有226（闰年则还有227）。

世界各国/地区节日：

文化自由日 每年5月的第三个周六为文化自由日。该节日由倡导通过技术自由获得教育的Digital Freedom Foundation非商业组织发起下设立。

土耳其阿塔图尔克日和青年和体育日 1919年，土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克受命为驻扎在萨姆松的第9军督察使（Inspector general），负责残存的土耳其军队的复员和维持治安的工作。他利用这一身份，着手联合各民族主义抵抗力量，组建国民军。这一天是土耳其解放战争正式开始的一天。1921年8月他要求并说服了大国民议会选举他为国民军全权总司令，亲自指挥国民军与希腊军队在离安卡拉80公里外的萨卡里亚河进行战略决战，战役中他被流弹打断一根肋骨，但仍然扎着绷带指挥，最后以弱胜强，重挫希军主力，取得了决定性的胜利。据悉，5月19日为阿塔图尔克诞辰日，而后来5月19日和20日被设立为青年和体育日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿拉木图市举行的造币厂开工仪式。

2005年 白俄罗斯驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦外交部在阿斯塔纳同欧盟成员国驻哈外交代表以及欧盟驻哈萨克斯坦代表处举行会谈。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统与中国主席习近平举行会谈并共同签署《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国联合宣言》。

2014年 前阿斯塔纳市市长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫与圣彼得堡市长格奥尔基·波尔塔夫琴科出席"阿斯塔纳"中心奠基仪式。

2017年 哈萨克斯坦国家馆首次进驻戛纳电影节国际村。

【翻译：冰山】