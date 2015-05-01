5月1日是哈萨克斯坦民族团结日

哈通社阿斯塔纳5月1日电 今天是哈萨克斯坦民族团结日。自1996年总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，将每年5月1日定为民族团结日以来，这一天成为了生活在哈萨克斯坦的130多个民族共同的节日。同时，这一节日也是我国各名族团结和睦、平等互助的象征。

两年以前，纳扎尔巴耶夫总统曾强调设立民族团结日的重要意义，他说："5月1日民族团结日，是象征团结和友谊的日子。这是20年来我国设立的一个重要法定节日，我们需要让它发挥出维系族群和睦的作用。所以，整个5月，我们都要围绕着如何增进民族团结这一主题来开展工作。现在全球各地的诸多实例都在证明着一条真理：没有稳定就没有发展。因此，渴望团结稳定的我国人民也一直支持我们的工作。对于庆祝活动的策划，我相信各州若能认真考虑，肯定能拿出许多有趣的方案。这必将是一桩利国利民的大好事。"

这一天，全国各地除举行以"宽容、和谐、友谊"为主题的游行和庆祝活动外，还将举办各类展现我国多民族绚烂文化的文艺活动、竞技赛事。

据阿斯塔纳市文化局消息，5月1日当天，阿斯塔纳市将举行超过200多场的庆祝活动，其中包括35场大型活动。在西哈州，为迎接民族团结日将在州立哈萨克大剧院举办"友谊"主题文化节活动。