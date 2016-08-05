5年前枪杀哈国公民的美国警员被判入狱2.5年

哈通社阿斯塔纳8月5日电 据美国当地媒体报道，美国新罕布什尔州朴茨茅斯原警官斯蒂文•兰金枪杀18岁黑人青年威廉•查普曼一案于周四宣判。

根据陪审团裁定，斯蒂文•兰金被判处谋杀罪，将面临2.5年有期徒刑。



据悉，本案陪审团共有12名成员，包括7名女性和5名男性。



当陪审团宣读最终裁定结果时，死者威廉的母亲赛林•查普曼掩饰不住内心的情绪，当庭痛哭。







本案是该被告人第二次因射杀手无寸铁的执法对象而被起诉。



2011年，斯蒂文•兰金曾11枪射杀哈萨克斯坦公民基里尔•丹尼亚金。



但当时法庭认为斯蒂文•兰金系正当自卫，故判其无罪。



斯蒂文•兰金此次同样否认了所有指控。



据其称，他在接到盗窃案报警后抵达超市停车场，并对嫌疑人威廉• 查普曼进行了抓捕，而抓捕过程中嫌疑人有拒捕和袭警行为。



斯蒂文•兰金声称，威廉•查普曼拒捕过程中还抢夺了他的电棍。



随后嫌疑人被兰金击毙，法医鉴定显示其头部和胸部中枪。



相关视频证据被提交给了法庭和陪审团。



目前斯蒂文•兰金已经对判决结果表示不服，并当庭提出上诉。



消息称，2011年被被告人斯蒂文•兰金杀害的我国公民基里尔•丹尼亚金的母亲叶琳娜•丹尼亚金，目前也在美国，并出席了相关审判。







时年26岁的哈萨克斯坦公民基里尔•丹尼亚金，与2011年根据"Work and Travel"计划前往美国朴茨茅斯，并在当地一家酒店工作。

美国警员斯蒂文•兰金在巡逻中将其认定为劫匪并将基里尔击毙。

当时的美国法庭裁定称，醉酒状态的基里尔•丹尼亚金未服从警方命令，将手伸入兜中，对警方造成威胁，因此应该对案件的发生负有全责，故判决警员兰金无罪。（编译：木合塔尔·木拉提）